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    اقتصاد


    تصدير 99.6 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية

    ٢٥‎.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:١١]

    باكو، 22 مارس / آذار، (أذرتاج)

    تم تصدير 99.6 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية خلال شهري يناير – فبراير.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة منتجات الصناعة الكيميائية المصدرة من أذربيجان بلغت 13.8 مليون دولار أمريكي.

    يذكر ان قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة من الدولة 55.4 ألف طن خلال الشهرين من عام 2019 بلغت 12.5 مليون دولار.

    AZERTAG.AZ :تصدير 99.6 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية
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