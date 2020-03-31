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    الداخلية: توقيف 12 متهما مطلوبا

    ٣١.٠٣.٢٠٢٠ [٠٠:٤٣]

    باكو، 30 مارس ، أذرتاج

    كشفت ملابسات 24 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 5 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 15 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 19 حادثة متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 38 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 12 متهما مطلوبا
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