كشف ملابسات 15 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية

باكو، 1 أبريل، أذرتاج

كشفت ملابسات 24 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات جريمتين ظلتا عالقتين منذ وقوعهما.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 17 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 6 اشخاص كانوا في عداد المطلوبين بصفتهم مدينين واحيلوا الى الجهات ذات الصلة.

ووقعت حادثة مرورية حرجة على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين واصابة واحد.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 10 حوادث متعلقة بالمخدرات وحادثة متعلقة بحيازة الاسلحة والمعدات لها حيازة غير شرعية.

وألقي القبض على 17 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.