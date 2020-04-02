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    الداخلية: توقيف 12 متهما مطلوبا

    ٠٢.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:١٧]

    باكو، 2 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 13 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 12 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 20 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 12 متهما مطلوبا
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