شرطة باكو تسلم 4 أشخاص كانوا من المفقودين إلى عائلاتهم

باكو، 3 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 20 جريمة الأمس في عمليات قامت بها مباحث أجهزة شرطة العاصمة.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن الإدارة العامة لشرطة مدينة باكو أن جريمتين منها كانت تتعلق بمحاولة قتل عمدا 8 جرائم مرتبطة بالمخدرات فيما ضمنت عمليات البحث والتحقيق مع الحوادث المتعلقة بالسرقة اكتشاف ملابسات 3 أحداث.

كما أسفرت علميات البحث والتحري كذلك عن توقيف 3 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي.

كما تم العثور على 4 أشخاص كانوا في عداد المفقودين وسلموا إلى عائلاتهم.