شرطة المرور: اعتقال 10 أشخاص وتغريم 3566 آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 3 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 08.00 من 1 أبريل الى 08.00 من 2 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على أراضي مدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وجاء في البيان انه قيدت خلال اليوم حركة 1320 وسيلة نقل بجانب اعتقال 10 أشخاص بالجريمة الإدارية لمخالفات نظام الحجر الصحي لمحاولتهم بوسائل النقل العبور من خلال منافذ العبور وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكن التي يقيمون بها دون حاجة قصوى وطبقت تغريما إداريا بحق 3566 شخص آخر ومنهم 1476 سائق وراكب.