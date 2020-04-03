الداخلية: القبض على 23 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة

باكو، 3 أبريل ، أذرتاج

كشفت ملابسات 18 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات جريمتين ظلتا عالقتين منذ وقوعهما.

كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص كانوا في عداد المطلوبين بصفتهم مدينين وأحيلوا الى الجهات ذات الصلة.

ولقي اثنان مصرعهما جراء حادثتين مروريتين حرجتين وقعتا على نطاق الجمهورية .

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 11 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 23 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.