شرطة المرور: تغريم 2189 سائق وراكب آخر لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 4 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية إن طواقم شرطة المرور بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 08.00 من 3 أبريل الى 08.00 من 4 أبريل اليوم عند منفذ العبور المقام على أراضي مدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وجاء في البيان انه قيدت خلال اليوم حركة 1199 وسيلة نقل بجانب تغريم 2189 شخص آخر ومنهم سواق وركاب لمخالفات نظام الحجر الصحي لمحاولتهم العبور من خلال منافذ العبور وسائر الطرق الجانبية بخروجهم من المنازل او المساكن التي يقيمون بها دون حاجة قصوى .

ومنعت طواقم شرطة المرور الخادمة لدى منافذ العبور المقامة 18 ألفا و 775 وسيلة نقل من العبور من خلالها عموما الى اليوم.