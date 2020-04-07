الشرطة تعتقل شخصا يبدل موعد الإذن الصادر له عن نظام استئذان 8103

باكو، 7 أبريل، أذرتاج

اعتقل موظفو ادارة الشرطة العامة مواطنا انتهك قواعد نظام الحجر الصحي الخاص انتهاكا صارما بتزوير موعد الاذن الصادر له عن نظام استئذان 8103 المدشن لنظام الاستئذان والمراقبة في اثناء فرض قواعد الحجر الصحي الخاص باستخدام برامج حاسوبية خاصة.

وكشف التحقيق مع المواطن نائل بعقوبوف من اهالي مدينة سومغايت عن انه أرسل رسالة قصيرة من الرقم المحمول الخاص به الى نظام استئذان 8103 لاجل شراء المواد الغذائية في 5 ابريل وحصل من النظام ردا على تلك الرسالة القصيرة المستأذنة يسمح له مغادرة مسكنه خلال مدة ما بين 13.30 و15.30. ولكنه اقدم في مساء نفس اليوم على تبديل مواعيد الرد الايجابي المذكور باستخدام برامج حاسوبية خاصة وغادر مسكنه مرة اخرى منتهكا قواعد نظام الحجر الصحي الخاص. كما نشر يعقوبوف صورة من الرسالة القصيرة الجوابية التي بدل مواعيده على شبكات التواصل الاجتماعي ومجموعات في تطبيق التراسل الفوري المحتكر متعدد المنصات للهواتف الذكية "واتساب" داعيا معارفه لخرق قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بنفس الاسلوب.

وتم ثبوت ما نسب اليه من المخالفات بأدلة دامغة واعترف بجريمته مما ترتب على انزال العقاب على يعقوبوف وفقا للمادة الـ 211 التي تنص على معاقبة مخالف قواعد النظام الخاص ضد الوباء وقواعد نظام الحجر الصحي الخاص من قانون المخالفات الادارية باعتقاله لمدة 25 يوما بالسجن.