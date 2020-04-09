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    اكتشاف مقهى ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي صبائل في باكو

    ٠٩.٠٤.٢٠٢٠ [١٨:٣١]

    باكو، 9 أبريل ، أذرتاج

    على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة حي صبائل بالعاصمة باكو وفرع شرطة صبائل رقم 41 عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن مقهى "شارور" الواقع على شارع س. محمدوف بقصبة بادامدار في الحي ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وقاموا باعتقال صاحب المقهى المدعو آزر نقييف المقيم بحي خطائي للعاصمة و3 زبائن موجودين في المقهى واقتادوهم الى فرع شرطة صبائل رقم 41.

    واسفر التحقيق معهم بثبوت ما نسب اليهم من المخالفات والجرائم فيما تم تغريم الزبائن الثلاثة وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض مع اطلاق سراحهم مع الانذار الاخير بينما ألقي القبض على صاحب المقهى نقييف بالسجن على ذمة التحقيق مع احالة مواد الملف الجنائي المحرر الى المحكمة.

    AZERTAG.AZ :اكتشاف مقهى ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي صبائل في باكو
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