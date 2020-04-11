اكتشاف مقهى ناشطة سريا خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بقرية عرب جبرلي في جويتشاي

جويتشاي، 11 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة محافظة جويتشاي وفرع الادارة بقرية بيرينجي عرب جبرلي عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على مقهى ناشطة سريا خارقة متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على نطاق البلد وحرر محضر معاقبة بحق صاحب المقهى ثابت محمدوف وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

واتضح خلال التحقيق معه انه سبق له أن حرر بحقه محضر معاقبة مع الانذار الاخير لنفس المخالفة قبل بضعة أيام مما ادى الى اعتقاله اداريا بقرار محكمة محافظة جويتشاي.