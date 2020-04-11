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    توقيف 20 شخصا راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع مراجعات غير حقيقية
    الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟

    ١١.٠٤.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]

     

    باكو، 11 أبريل ، أذرتاج 

    عناصر اجهزة انفاذ القانون حددوا خلال مدة قصيرة أشخاصا انتهكوا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص ضد الوباء المفروض على نطاق البلد باستئذانهم غير الشرعي لمراجعاتهم نظام استئذان 8103 نظام الاستئذان والمراقبة خلال فرض قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بذريعة المشاركة في تشييع جنازة الاقارب بالصهر او لاجل المشاركة في حفلات تأبينية للذين لا يتسمون بصفة قريب بالصهر والقي القبض عليهم.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن عناصر الشرطة واجهزة انفاذ القانون حددوا هويات 20 شخصا عموما خلال مجرد اليوم الاخير في مختلف محافظات البلد والعاصمة باكو لجأوا الى استخدام هذا الاسلوب لانتهاك قواعد الحجر الصحي الخاص واحضروا ادارات وشعب وفروع الشرطة ذات الصلة واسفرت الاجراءات القانونية بحقهم بعد التحقيق معهم عن تغريم 19 شخصا منهم اداريا وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض واعتقال شخص آخر منهم اداريا بالسجن لمدة 10 أيام.

    واوضحت الداخلية أن القانون المدني الجنائي الاذربيجاني ينص في المادة الـ19 على أن الذين يعدون تشريعا الاقارب بالصهر هم والد الأبوين ووالدة الابوين والابوان والابوان بالتبني والاخ لأمه والاخ لابيه والاخت لامها والاخت لأبها والزوج والزوجة والاولاد والاولاد بالتبني والحفيد والحفيدة.

    واكدت الوزارة على أن كل مراجعة مرسلة الى نظام استئذان 8103 تخضع للتحقيق والتدقيق وبالتالي يطلب من المواطنين بالتجنب من سوء استخدام هذا النظام وإلا يترتب عليه العقاب وفقا للتشريع ساري المفعول اداريا وجنائيا.

    AZERTAG.AZ :توقيف 20 شخصا راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع مراجعات غير حقيقية
    الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟
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    توقيف 20 شخصا راجعوا نظام استئذان 8103 للمشاركة في التشييع مراجعات غير حقيقية الداخلية توضح: من هم الاقارب بالصهر في التشريع؟