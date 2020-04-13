وزارة الداخلية: توقيف 4 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي

باكو، 13 أبريل / نيسان، )أذرتاج(

كشفت ملابسات 19 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 4 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 12 حادثا متعلقا بالمخدرات.

وألقي القبض على 21 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.