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    تغريم 6 اشخاص في مقهى ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في باكو
    عمليات البحث والتحري جارية لكشف هوية صاحب المقهى

    ١٣.٠٤.٢٠٢٠ [١٧:٢٩]

    باكو، 13 أبريل ، أذرتاج

    على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة حي بناقدي للعاصمة باكو عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على مقهى ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المفروض على نطاق البلد واقع على شارع جراي بيكلي بالحي ويدعا "كنديميز" (قريتنا) وحرر محضر معاقبة بحق 6 أشخاص كانوا فيه بعد أن اقتيدوا الى فرع شرطة بناقدي رقم 5 وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.

    وعمليات البحث والتحري جارية لكشف هوية صاحب المقهى.

    AZERTAG.AZ :تغريم 6 اشخاص في مقهى ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في باكو
    عمليات البحث والتحري جارية لكشف هوية صاحب المقهى
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