باكو، 15 أبريل / نيسان، (أذرتاج)

تم تصدير 141.9 الف طن من منتجات الصناعة الكيميائية خلال الربع الأول للعام الماضي.

أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن هيئة الجمارك الحكومية ان تكلفة منتجات الصناعة الكيميائية المصدرة من أذربيجان بلغت 19.8 مليون دولار أمريكي.

يذكر ان قيمة المنتجات الكيماوية المصدرة من الدولة 75.4 ألف طن خلال الشهرين من عام 2019 بلغت 17.6 مليون دولار.