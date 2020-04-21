اكتشاف مول ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص بحي بناقدي في باكو

باكو، 21 أبريل ، أذرتاج

على الرغم من اعلان نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد وحظر فعاليات المرافق العامة بما فيه المطاعم والمقاهي ودور الشاي وما أشبه ذلك ما برحت جهات المراقبة ذات الصلة تعثر على حالات انتهاك قواعد الحجر الصحي من قبل بعض من اصحاب المشاريع ورواد العمل.

قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة حي بناقدي بالعاصمة باكو وفرع شرطة بناقدي رقم 40 عثروا خلال دوريات نظامية يقومون بها يوميا على أن متجر الملابس "اسطنبول مول" الواقع في قصبة "28 مايو" في الحي والخاص بالمواطن قدرت آلييف مسجل الاقامة بالعاصمة باكو ناشط سريا خارقا متطلبات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص وعند تفتيش المتجر اكتشف فيه وجود صاحب المول وزبائن وعمال بعدد 8 اشخاص واقتادوهم الى فرع شرطة بناقدي رقم 40.

وحررت بحقهم محاضر مخالفة نصت على تغريم صاحب المتجر والعمال والزبائن الاخرين وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض على نطاق البلد فقراتها الخاصة بفعاليات المرافق العامة.