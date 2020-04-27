شرطة المرور: تغريم 41 ألفا و 404 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص حتى اليوم

باكو، 27 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشرطة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول عدد مشاركين في حركة المرور المجلوبين الى المسؤولية الادارية ضمن الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة 26 يوما أخيرا على نطاق البلد بشأن قواعد نظام الحجر الصحي الخاص .

افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 41 ألفا و 404 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني التي تنص على الغرامة المالية مبلغ 100 مانات لانتهاك النظام المضاد ضد الوباء وقواعد الحجر الصحي المفروض.