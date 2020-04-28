إدارة الشرطة: تغريم 967 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي

باكو، 28 أبريل ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا حول الأعمال المنفذة من قبل موظفي الشرطة خلال مدة الساعات 00.00 من 27 أبريل الى 00.00 من 28 أبريل اليوم عند منافذ العبور المقامة على مختلف مناطق البلاد بما فيه حدود المحافظات والمدن ذات الاهمية الجمهورية ومدينتي باكو وسومغايت ومحافظة أبشرون المحاذية لهما.

وقالت الادارة إن موظفي الشرطة العامة عاقبوا تغريما اداريا 967 شخص سائقا وراكبا كانوا على متون وسائل النقل لمخالفات قواعد نظام الحجر الصحي الخاص المطبقة على نطاق البلد وذلك وفقا للمادة الـ 211 من قانون المخالفات الادارية الاذربيجاني.