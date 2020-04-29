انطلاق حصاد البطاطس المزروع قبل الموسم في جليل أباد

جليل أباد، 29 أبريل ، أذرتاج

انطلق حصاد البطاطس المزروع قبل الموسم بالدفيئات في مناطق البلد الجنوبية.

أفادت أذرتاج أن البطاطس المزروع قبل الموسم المحصود من مزارع جليل اباد اكبر متنج البطاطس في المنطقة الجنوبية من البلد يسوق لدى الاسواق المحلية بجانب تصديره الى الخارج ايضا.

ورغم احضار عدد كاف من الشاحنات محافظة جليل اباد من البلاد الخارجية فإن الاسواق في عدد من الاسواق الخارجية خاصة في روسيا واوكرانيا وبلاروس يشهد ركودا بسبب جائحة عدوى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

يذكر أن نفقات نقل المحصول هذا الموسم ارتفعت حيث أن شاحنة كانت تقل البطاطس الى بلد خارجي مقابل 1700 دولار من قبل وارتفع هذا الرقم حاليا الى 2700 دولار.

وما انطلق بعد حصاد المحصول من المزارع المفتوحة ويقول مزارعون إن الاسعار الحالية تعد رابحة للمزراع المفتوحة اذا استقرت.

يذكر أن محافظة جليل أباد تتقدم بين امثالها هذا الموسم من حيث حجم مزارع البطاطس البالغة 5490 هيكتار.