الرئيس إلهام علييف يوقع على مرسوم في تدابير تعزيز التموين الفني للمجال الزراعي

باكو، 30 أبريل ، أذرتاج

وقع الرئيس إلهام علييف في 30 ابريل اليوم على مرسوم في التدابير الخاصة بتعزيز التموين الفني للمجال الزراعي.

أفادت أذرتاج أن التدابير المنفذة في تعزيز دعم الدولة للقطاع الزراعي احد المجالات الاولوية الرئيسة لاقتصاد البلد في الاونة الاخيرة شملت اساسا على احضار اكثر من 45 الف معدة وتجهيزة زراعية مختلفة بما فيه حصادات القطن والحبوب والجرارات والقاطرات والمقطورات وغيرها من المعدات والتجهيزات الزراعية بعد شرائها في الخارج من قبل شركة أغرو ليزينغ المساهمة المفتوحة مما ادى تحديث حظيرة المعدات والتجهيزات الزراعية للبلد من خلال بيعها للمزارعين بتطبيق تنزيلات وخصومات بلغت 40 في المائة على القيمة الاولى لها على حساب اموال ميزانية الدولة.

وينص المرسوم على تخصيص 28 مليون مانات الى شركة اغرو ليزينغ المذكورة من الاموال المنصوص عليها في ميزانية الدولة لعام 2020م للنفقات الاستثمارية الحكومية بغية تسديد حاجات منتجي المنتجات الزراعية الى المعدات والتجهيزات الزراعية لاجل مواصلة التنمية المستدامة لزراعة الحبوب والقطن وغيرهما من المجالات الزراعية التقليدية نظرا لضرورة مواصلة الاعمال المنفذة في هذا المجال.