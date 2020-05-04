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    توزيع شرانق دودة القز على 249 عائلة في صابراباد

    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]

    صابراباد، 4 مايو، ماهر باباييف، أذرتاج

    يجري التنفيذ الناجح للمهام التي حددها الرئيس إلهام علييف لتطوير تربية دودة القز في البلاد في صابراباد.

    تفيد أذرتاج نقلا عن مركز الدولة للتنمية الزراعية أنه تم إنتاج 14 طناً و593 كيلوجراماً من شرانق دودة القز في المنطقة في العام الماضي. في الموسم الحالي، من المخطط إنتاج 18 طناً من الشرانق، تم إحضار 450 صندوقاً (8650 غراماً) من شرانق دودة القز وتوزيعها على المزارعين.

    يزيد اعتناء الدولة بتطوير هذا القطاع والإعانات الإضافية لكل كيلوغرام من المنتج من الاهتمام بهذا المجال في المنطقة كل عام. في العام الماضي، شاركت 193 عائلة في المنطقة في إنتاج الشرانق ، وتم توقيع عقود هذا الموسم مع 249 من المزارعين وتم توزيع شرانق دودة القز مجاناً.

    من الجدير بالذكر أنه تم إحضار 150 ألف شتلة من التوت وزرعها في مناطق مختلفة خلال السنوات الخمس الماضية لتعزيز قاعدة الأعلاف من ديدان الحرير في المنطقة.

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