وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
AzerTAg.az
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)
تم كشف ملابسات 20 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.
أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 18 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 19 شخصا تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.
وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 أحداث متعلقة بالمخدرات.
وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.
© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده
المزيد...
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٣٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٣٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٧]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:١٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٥٠]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:١٩]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٢٧]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٣٤]
٠٨.٠٥.٢٠٢٠ [١١:٢٤]
٠٧.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٤٦]
٠٥.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٠٠]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [٢١:٠٤]
٢٧.٠٤.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٤.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٢١]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٨:٤٨]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٥٢]
١١.٠٣.٢٠٢٠ [١٤:٣١]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:١٦]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢٢:٥١]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [٢١:٣٤]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٠٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٤٢]
١١.٠٥.٢٠٢٠ [١٥:٣٥]
١٠.٠٥.٢٠٢٠ [١٧:٤٨]
٠٩.٠٥.٢٠٢٠ [١٦:٤٥]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٥٨]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٨:٣٤]
١٢.٠٥.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
خطأ في تهجئة أو إملاء النص
ادخل ملاحظتك