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    وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]

    باكو، 12 مايو / أيار، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 20 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أنه أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 18 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 19 شخصا تهرب من تنفيذ التزاماته المدنية القانونية.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 9 أحداث متعلقة بالمخدرات.

    وألقي القبض على 29 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
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