حصاد أكثر من 83 طنا من الطماطم من الصوبات الزراعية في مقاطعة إيميشلي

إيميشلي، 12 مايو، ماهر باباييف، أذرتاج

في السنوات الأخيرة ، ازداد الاهتمام بزراعة الخيار والطماطم والمحاصيل الأخرى المزروعة في الصوبات الزراعية في إميشلي. ينوي مزارعو إيميشلي جلب المزيد من الارباح إلى بلدنا هذا العام عن طريق تصدير مئات الأطنان من المنتجات إلى الأسواق المحلية والأجنبية مستفدين في هذا من الظروف المواتية التي أوجدتها الدولة لأرباب العمل.

بلّغ مركز الدولة للتنمية الزراعية في المقاطعة لـوكالة أذرتاج أنه تم حصاد الطماطم في مجمعات الصوبات في المناطق السكنية للمقاطعة لفترة طويلة وتم حصادها 83.7 طناً من الطماطم حتى الآن. يرسل معظم المنتجات المحصودة إلى الأسواق المحلية. كما يرضي السعر أصحاب المزارع.

قال المزارع صلاحت غفاروف إنه حتى الآن أرسل أكثر من 32 طناً من المنتجات إلى الأسواق المحلية: "لا يزال لدينا الكثير من المنتجات في الصوبات. وفقاً لتقديراتي، سأتمكن من بيع 18-20 طناً أخرى من الطماطم في المستقبل.

من الجدير بالذكر أنه هناك 7 مجمعات للصوبات بمساحة 7.6 هكتار في مقاطعة إيميشلي. في الوقت الحاضر يتم إنشاء البيوت البلاستيكية الجديدة (الصوبات الزراعية) في قرى أوتوزإيليلار ومورغوزأليلي وقاه دونلو وكوبك تاله للمقاطعة. ستزرع الخضروات في هذه الصوبات الزراعية في المستقبل القريب.