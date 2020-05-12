  • الرئيسية
    • / أقاليم

    أقاليم


    حصاد أكثر من 83 طنا من الطماطم من الصوبات الزراعية في مقاطعة إيميشلي

    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:١٤]

    إيميشلي، 12 مايو، ماهر باباييف، أذرتاج

    في السنوات الأخيرة ، ازداد الاهتمام بزراعة الخيار والطماطم والمحاصيل الأخرى المزروعة في الصوبات الزراعية في إميشلي. ينوي مزارعو إيميشلي جلب المزيد من الارباح إلى بلدنا هذا العام عن طريق تصدير مئات الأطنان من المنتجات إلى الأسواق المحلية والأجنبية مستفدين في هذا من الظروف المواتية التي أوجدتها الدولة لأرباب العمل.

    بلّغ مركز الدولة للتنمية الزراعية في المقاطعة لـوكالة أذرتاج أنه تم حصاد الطماطم في مجمعات الصوبات في المناطق السكنية للمقاطعة لفترة طويلة وتم حصادها 83.7 طناً من الطماطم حتى الآن. يرسل معظم المنتجات المحصودة إلى الأسواق المحلية. كما يرضي السعر أصحاب المزارع.

    قال المزارع صلاحت غفاروف إنه حتى الآن أرسل أكثر من 32 طناً من المنتجات إلى الأسواق المحلية: "لا يزال لدينا الكثير من المنتجات في الصوبات. وفقاً لتقديراتي، سأتمكن من بيع 18-20 طناً أخرى من الطماطم في المستقبل.

    من الجدير بالذكر أنه هناك 7 مجمعات للصوبات بمساحة 7.6 هكتار في مقاطعة إيميشلي. في الوقت الحاضر يتم إنشاء البيوت البلاستيكية الجديدة (الصوبات الزراعية) في قرى أوتوزإيليلار ومورغوزأليلي وقاه دونلو وكوبك تاله للمقاطعة. ستزرع الخضروات في هذه الصوبات الزراعية في المستقبل القريب.

    AZERTAG.AZ :حصاد أكثر من 83 طنا من الطماطم من الصوبات الزراعية في مقاطعة إيميشلي
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٢٩]
    في صابراباد تربي عائلات النازحين من قراباغ دودة القز
    ١١.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢١:٢٩]
    طلبات من عدد من الدول لشراء البصل الطازج
    ٠٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٧:٢٦]
    هذا العام، سيزرع التبغ على هكتارين في كل قرية في مسالي
    ٠٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٤٧]
    توزيع شرانق دودة القز على 249 عائلة في صابراباد
    حصاد أكثر من 83 طنا من الطماطم من الصوبات الزراعية في مقاطعة إيميشلي