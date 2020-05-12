جهاز حرس الحدود: منع تهريب أكثر من 55 كيلوغراماً من المخدرات من إيران إلى أذربيجان

باكو، 12 مايو، أذرتاج

يواصل جهاز حرس الحدود في جمهورية أذربيجان حراسة الحدود وعمليات البحث لضمان حماية موثوقة لحدود الدولة ومكافحة الاتجار بالمخدرات.

وأبلغ المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود وكالة أذرتاج أنه تمت الحيلولة دون نقل 55 كيلو و360 غراماً من المواد الشبيهة للمخدرات من الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى أراضي أذربيجان في ثلاث حالات خلال الأيام القليلة الماضية.

في 10 مايو، عثر مخفر الحدود على دلائل على محاولة خرق حدود الدولة في منطقة الخدمة بالمركز الحدودي بالقرب من قرية أوروجماهالا في مقاطعة أستارا وتم العثور على حقيبة واحدة دون رقابة أثناء تفتيش المنطقة. وتبين وجود إجمالي 4 كيلوغرامات و900 غرام من الماريخوانا و3 كيلوغرامات و450 غراماً من الهيروين و1 كيلوغرام و550 غراماً من الأفيون و2 كيلوغرامين من الميثامفيتامين و3800 حبة ميثادونM-40 بوزن إجمالي يبلغ 11.9 كغم.

نتيجة لعملية مشتركة مع وزارة الداخلية في 10 مايو، تم العثور على 5.56 كيلوغرامات من المواد الشبيهة بالهيروين في منطقة الخدمة بالمركز الحدودي بالقرب من قرية بيليكاش في مقاطعة أستارا.

في 11 مايو اكتشف أحد دوريات حرس الحدود حركة شخص منتهك للحدود في منطقة الخدمة بالمركز الحدودي بالقرب من قرية أحمدلي في مقاطعة بيلاقان وأمره ب"التوقف". ولكنه ولّى هارباً وترك ما في حوزته. وجراء فحص المواد المتروكة من قبل المهرب، تم العثور على 19 كيلو و180 غراماً من الأفيون و16 كيلوغراماً و305 غراماً من الهيروين و 2 كيلوغرامين و415 غراماً من الماريخوانا في عبوات من السيلوفان يبلغ وزنها الإجمالي 37.9 كغم.

تجري الإجراءات التحقيقية والعملياتية على الحوادث المذكورة.