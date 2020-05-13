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    الداخلية: توقيف 21 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٦]

    باكو، 13 مايو / أيار، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 46 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 33 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 21 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 21 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 19 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 21 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
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