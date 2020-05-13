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    هذا العام، ستنتج 6 أطنان من الشرانق الرطبة في قازاخ

    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٢:٥‎٥‎]

    قازاخ، 13 مايو، رؤوف حاجييف، أذرتاج

    لمرسوم الرئيس إلهام علييف الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2017 حول اعتماد "برنامج الدولة لتنمية الشرانق وديدان الحرير في جمهورية أذربيجان للفترة 2018-2025" أهمية كبيرة لتطوير الشرانق في بلادنا. في السنوات الأخيرة، تم اتخاذ تدابير متسقة في قازاخ للوفاء بمهامها المحددة وتم تحقيق نتائج ناجحة، وبالتالي، كان لتعزيز دعم الدولة في هذا المجال تأثير على إحياء الشرانق التقليدية في منطقة قازاخ. ليس من قبيل المصادفة أن عدد الأشخاص المهتمين بهذا القطاع المربح من الاقتصاد في المنطقة قد ازداد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة. هذه هي السنة الخامسة التي يتم فيها تربية دودة القز في قازاخ.

    يفيد مراسل أذرتاج الإقليمي أن 6 أطنان من الشرانق الرطبة من المقرر أن يتم إنتاجها من قبل مربي دودة القز هذا العام.

    تم توزيع 150 صندوقاً من بذور دودة القز على مزارعي الشرنقة في قرى آلبوت وأشاغي صلاحلي وأصلانبيلي وبيرينجي شيخلي وتشايلي وجعفرلي وداش صلاحلي ودميرتشيلر وحسينبيلي وكمرلي وكوسالار وأورته صلاحلي كايمقلي ويوخاري صلاحلي في المنطقة.

    قال المزارعون أنه اتخذ جميع الاستعدادات اللازمة قد مسبقاً لزراعة بذور دودة القز وتم تزويد الغرف بالحرارة اللازمة. وأكد المزارعون الذين يرون ثمار الحصاد كل عام أنهم يهدفون إلى إنتاج المزيد من المنتجات هذا العام بناءاً على توصيات الخبراء.

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