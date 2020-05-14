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    زرع النباتات الربيعية على 3 آلاف و330 هكتار في قاخ

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٢:٢٩]

    قاخ، 13 مايو، مصطفى داداشوف، أذرتاج

    تتواصل زراعة النباتات الربيعية في مزارع منطقة كاخ. حتى الآن، زرع المنتجون النباتات الربيعية على مساحة 3 آلاف 330 هكتار.

    وأفاد علوي عظيموف، كبير مستشاري قطاع زراعة النباتات في مركز التنمية الزراعية للدولة مراسل أذرتاج الإقليمي عن هذا.

    حتى الآن، زرع ملاك الأراضي 320 هكتاراً من البطاطس و226 هكتاراً من الخضروات و210 هكتاراً من الشوفان و53 هكتارا من حبوب الفول و25 هكتاراً من بنجر السكر و161 هكتاراً من البطيخ و800 هكتار من البرسيم.

    ومن المتوقع أن يزرع التبغ على مساحة تصل إلى 500 هكتاراً في المنطقة هذا الموسم. حتى الآن ، زرع المنتجون شتلات التبغ على مساحة 235 هكتاراً.

    وتتواصل أيضا زراعة الذرة للحبوب في المزارع. في الموسم الحالي، من المخطط زراعة الذرة للحبوب على مساحة ألف و750 هكتاراً في المقاطعة. حتى الآن، زرع المزارعون الذرة على مساحة ألف و300 هكتاراً.

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