شرطة المرور: تغريم 53219 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

باكو، 14 مايو ، أذرتاج

نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا تكشف فيه عن عدد مخالفي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد.

افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 53219 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.