  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    شرطة المرور: تغريم 53219 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:١٣]

    باكو، 14 مايو ، أذرتاج 

    نشرت الإدارة العامة لشركة المرور لوزارة الداخلية بيانا تكشف فيه عن عدد مخالفي قواعد نظام الحجر الصحي الخاص على نطاق البلد.

    افادوا من الادارة لوكالة أذرتاج أن موظفي الشرطة عاقبوا 53219 شخص مشارك في حركة المرور على طرق الجمهورية بما فيها الطرق البرية بالعاصمة منذ 1 ابريل الى اليوم لمخالفتهم قواعد نظام الحجر الصحي الخاص.

    AZERTAG.AZ : شرطة المرور: تغريم 53219 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٤٧]
    إدارة الشرطة: تغريم 341 سائق وراكب على الطرق البرية اليوم الماضي لمخالفة نظام الحجر الصحي
    ١٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٦]
    الداخلية: توقيف 21 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [٢٠:٣١]
    جهاز حرس الحدود: منع تهريب أكثر من 55 كيلوغراماً من المخدرات من إيران إلى أذربيجان
    ١٢.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٣٤]
    وزارة الداخلية: توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    شرطة المرور: تغريم 53219 سائق وراكب لمخالفات نظام الحجر الصحي الخاص