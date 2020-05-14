وزير الزراعة يتفقد المزارع وحدائق الفواكه لدى خاتشماز وقوبا
AzerTAg.az
١٤.٠٥.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]
خاتشماز، قوبا، 14 مايو ، أذرتاج
تفقد وزير الزراعة إنام كريموف في 14 مايو اليوم مزارع وحدائق للفواكه لدى محافظتي خاتشماز وقوبا شمال البلد.
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