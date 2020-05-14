خاتشماز، قوبا، 14 مايو ، أذرتاج تفقد وزير الزراعة إنام كريموف في 14 مايو اليوم مزارع وحدائق للفواكه لدى محافظتي خاتشماز وقوبا شمال البلد.

AZERTAG.AZ : وزير الزراعة يتفقد المزارع وحدائق الفواكه لدى خاتشماز وقوبا

© یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار

في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده