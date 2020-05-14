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    وزير الزراعة يتفقد المزارع وحدائق الفواكه لدى خاتشماز وقوبا

    ١٤.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٢٧]

    خاتشماز، قوبا، 14 مايو ، أذرتاج 

    تفقد وزير الزراعة إنام كريموف في 14 مايو اليوم مزارع وحدائق للفواكه لدى محافظتي خاتشماز وقوبا شمال البلد.

    AZERTAG.AZ : وزير الزراعة يتفقد المزارع وحدائق الفواكه لدى خاتشماز وقوبا
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