ومن المتوقع إنتاج 22 طناً من الشرانق هذا العام في مقاطعة أغدام

أغدام، 15 مايو، أذرتاج

هذا العام، من المتوقع أن يرتفع حجم إنتاج الشرانق الرطبة في منطقة أغدام إلى 22 طناً مقارنة بالسنوات السابقة.

افاد مركز أغدام للتنمية الزراعية لمراسل أذرتاج في المقاطعة أن 550 صندوقًا ( 10 آلاف و450 غراماً) من بذور دودة القز تم إحضارها وتوزيعها على المزارعين في أغدام لإنتاج الشرانق. في الوقت الحاضر، يواصل 136 مزارعاً تربية دودة القز.

تجدر الإشارة إلى أن تربية الشرانق واحدة من أكثر المجالات تطوراً في مقاطعة أغدام ويعود إنتاجها إلى أوائل التسعينيات، لكنها بدأ إنعاش هذا المجال في عام 2016. من أجل استعادة قاعدة الأعلاف لديدان الحرير تم زرع حوالي 230 ألف شتلة توت في المقاطعة في 2016-2019. تم إنتاج 2.4 طن من الشرانق في المقاطعة في عام 2016 و13 طناً في عام 2017 و16 طناً و722.9 كيلوغراماً في 2018 و17 طناً و106.8 كيلوغراماً في عام 2019.