قيمة المنتجات الزراعية في نخجوان خلال الاشهر الاربعة 42 مليونا و248 الف مانات

نخجوان، 20 مايو ، أذرتاج

قيمة المنتجات الزراعية خلال أشهر يناير – أبريل العام الحالي وصلت الى 42 مليونا و248 ألف مانات في جمهورية نخجوان ذات الحكم الذاتي الاذربيجانية جيبها الخارجي.

قالت لجنة الاحصاء النخجوانية في بيان إن هذا الرقم اكثر بنسبة 2ر3 في المائة بالمقارنة بالفترة عينها من عام 2019م.

واضافت أن حجم انتاج اللحم الحي 3ر8060 طن واللبن 4ر26090 طن خلال الفترة المذكورة.