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    الداخلية: توقيف 14 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    باكو، 21 مايو / أيار، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 34 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 14 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 20 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 6 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    ووقعت حادثا مروريا حرجة على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 16 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 33 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 14 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
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