  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    توقيف شخص حاول بيع الزئبق في منكجوير

    ٢٣.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٣:٥‎٢]

    منكجوير، 23 مايو ، أذرتاج 

    اسفرت عملية نفذها موظفو ادارة شرطة مدينة منكجوير عن توقيف شخص كان يحاول الاتجار بالزئبق بالمدينة.

    قالت ادارة الشرطة في بيان إن المواطن من مقيمي محافظة يفلاخ نظامي صادقوف 60 عاما اعتقال بصفته مشتبه به وعند التفتيش الشخصي عثر بحوزته على الزئبق الذي يعد مادة سامة في أمبولتين اثنتين.

    وقال المعتقل انه يحمل بحوزته الزئبق للبيع واعترف بقصده.

    ويجري التحقيق مع الحادث.

    AZERTAG.AZ :توقيف شخص حاول بيع الزئبق في منكجوير
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٢١.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]
    الداخلية: توقيف 14 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ١٩.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٤:٢٨]
    وزارة الداخلية: توقيف 16 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٩:٥‎٥‎]
    الداخلية: توقيف 17 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ١٨.٠٥‎.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٥‎]
    إدارة الشرطة: تغريم 1720 شخص خلال الثلاثة أيام الاخيرة
    توقيف شخص حاول بيع الزئبق في منكجوير توقيف شخص حاول بيع الزئبق في منكجوير