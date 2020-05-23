منكجوير، 23 مايو ، أذرتاج اسفرت عملية نفذها موظفو ادارة شرطة مدينة منكجوير عن توقيف شخص كان يحاول الاتجار بالزئبق بالمدينة. قالت ادارة الشرطة في بيان إن المواطن من مقيمي محافظة يفلاخ نظامي صادقوف 60 عاما اعتقال بصفته مشتبه به وعند التفتيش الشخصي عثر بحوزته على الزئبق الذي يعد مادة سامة في أمبولتين اثنتين. وقال المعتقل انه يحمل بحوزته الزئبق للبيع واعترف بقصده. ويجري التحقيق مع الحادث.

AZERTAG.AZ : توقيف شخص حاول بيع الزئبق في منكجوير

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