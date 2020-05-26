جز أكثر من 26 طناً من صوف الاغنام حتى الآن في حاجيقبول

حاجيقبول، 26 مايو، ماهر باباييف، أذرتاج

تعتبر تربية الغنم نشاطاً اقتصادياً رئيسياً في حاجيقبول. بسبب الاهتمام الكبير بهذا القطاع من الاقتصاد يتزايد عدد قطعان الأغنام كل عام. يشارك مئات المزارعين الآن في هذا القطاع المربح من الاقتصاد ويحققون أرباحاً جيدة.

وأفاد مركز الدولة للتنمية الزراعية مراسل وكالة أذرتاج بأنه تربى 130 ألف و11 راساً من الأغنام والمواعز حالياً في مزارع الأغنام في المقاطعة. هذا يزيد ب230 رأساً عما كان عليه في نفس الفترة من العام الماضي.

من عدة أيام ، بدأ جز صوف الخرفان في المزارع في المقاطعة. وقد حصل المزارعون حتى الآن على أكثر من 26 طنا من الصوف من الاغنام. يتم جز 2 كغم من الصوف في المتوسط من كل غنم. وكان هذا الرقم 1.9 كغم في العام الماضي.

كان إنتاج الصوف أعلى في بعض المزارع الفردية في المنطقة. حقق أحد سكان قرية غاراسو والمزارع قابل عبدللاييف نتائج عالية في إنتاج الصوف. يجز 2.2 كغم من الصوف من كل من غنم من الاغنام التي يربيها.