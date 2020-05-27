تصدير اللوز المزروع في آغسو إلى السوق المحلية ودول الخليج والأسواق الأوروبية

آغسو، 27 مايو، رشاد ترك أوغلو، أذرتاج

وسعت مساحة بساتين اللوز في آغسو بشكل كبير في السنوات الأخيرة. خلال العام الماضي، زرعت حديقة جديدة على مساحة 60.5 هكتار.

تفيد أذرتاج أنه على الرغم من أنه تعتبر بساتين اللوز مجالاً جديداً في البستنة في المنطقة، إلا أن النتائج مشجعة. يقول رجل الأعمال إلهام حسنوف إنه زرع 90 هكتاراً من بساتين اللوز في منطقة آغسو على مدى السنوات الثلاث الماضية. ومنها 44 هكتاراً لبساتين عمرها سنتان و46 هكتاراً سنة واحدة. قال إلهام حسنوف إنهم يتوقعون هذا العام حصاداً وفيراً من البساتين البالغة من العمر عامين، مضيفًا أن مساحة البستان ستتوسع أكثر بعد زيادة الإنتاجية.

يعتبر تصدير المنتجات إلى السوق المحلية، وكذلك إلى دول الخليج والأسواق الأوروبية من أحد الأهداف الرئيسية. قال رجل الأعمال: "لقد شهدنا طلباً كبيراً على هذا المنتج في المعارض في الخارج ولذلك ننوي بيع منتجاتنا في أسواق أوروبا والخليج".

يقول محاورنا إن لوز من النوع الفرنسي هي أشجار مثمرة للغاية: " تؤتي هذه الأشجار عادةً ثمارها بعد سن الثالثة، ولكن نظراً للالتزام الكامل بقواعد التقنية الزراعية في مجالنا، بالإضافة إلى المناخ الملائم بدأنا في حصاد فواكه اللوز. هناك طلب كبير على هذا المنتج في السوق بسبب حجم ولون وطعم النواة. لذلك، في المرحلة الأولية، نخطط في طرح اللوز في السوق فقط في شكل حبات وفي السنوات القادمة سنحاول أنفسنا في مجالات أخرى تتعلق بمعالجة اللوز.

وتجدر الإشارة إلى أن مساحة بساتين اللوز في أذربيجان تضاعفت ثلاث أضعاف تقريباً خلال السنوات الثلاث الماضية. وفقًا لرئيس قسم العلاقات العامة والإعلام في وزارة الزراعة وقار حسينوف أنه في عام 2017 كان هناك 652 هكتار من مزارع اللوز في البلاد، ووصل هذا الرقم إلى 1967 هكتار بحلول نهاية عام 2019. في الوقت الحاضر هناك 574.1 هكتار من هذه الحدائق تؤتي ثمارها. في عام 2019 وحده، تم زرع بساتين اللوز الجديدة في 806 هكتار في أذربيجان. في العام الماضي، تم حصاد 915.6 طن من اللوز من البساتين في البلاد. في الوقت الحاضر، يبلغ متوسط الغلة 15.9 طن لهكتار. كما سيؤدي توسيع مساحة بساتين اللوز التي يتم حصادها كل عام إلى زيادة متوسط الإنتاجية.

كما تدعم الدولة إنشاء بساتين اللوز. وقال المسؤول بالوزارة إنه في ظل آلية الدعم الجديدة التي سيتم إدخالها في عام 2020، من المقرر تقديم دعم قدره 400 مانات لكل هكتار من بساتين اللوز المزروعة بشكل مكثف. يتم توفير دعم 240 مانات لكل هكتار للبساتين المزروعة قبل عام 2019. تزيد زيادة الدعم الحكومي من اهتمام المزارعين بالمحاصيل المعمرة، بما في ذلك بساتين اللوز.