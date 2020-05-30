مربيو ديدان الغز في مقاطعة فضولي يخزنون حوالي 5 أطنان من الشرانق خلال ثلاثة أيام

فضولي ، 30 مايو ، طاهر أغمام محمدوف ، أذرتاج

بدأ تسليم الشرانق في مقاطعة فضولي قبل مدة ثلاثة أيام. وقد تسلم ممثلو شركة "أذرإيبيك" المحدودة المسؤولية حوالي خمسة أطنان من المنتجات التي يزرعها المزارعون في المقاطعة.

أفاد مركز الدولة للتنمية الزراعية لمقاطعة فضولي لوكالة أذرتاج أن 1250 صندوقًا (23 ألف و 750 غرام) من بذور دودة القز قد نمت في المنطقة هذا العام.

ومن المتوقع أن يتم تخزين أكثر من 50 طناً من الشرانق في مقاطعة فضولي هذا الموسم.

وتجدر الإشارة إلى أن أعمال إعادة تربية الشرانق التي هي إحدى مجالات الزراعة التقليدية في مقاطعة فضولي بدأت منذ عدة سنوات. تم إنتاج 3070 كيلوغرام من شرانق في عام 2016 و 24 طناً و320 كيلوجرام في عام 2017 و 38 طناً في عام 2018 و49.5 طنًا في عام 2019. من أجل استعادة قاعدة الأعلاف لديدان الحرير تم زرع ما يصل إلى 200 ألف غريسة لشجرة التوت في المنطقة خلال 2016-2019.