الداخلية: توقيف 13 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

باكو، 30 يوليو / تموز، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 13 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

ووقعت حادث مروري حرجة على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخص.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 7 أحداث متعلقة بالمخدرات وحادث متعلق بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

وألقي القبض على 15 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.