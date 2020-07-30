حتى الآن، أنتج ألف و750 طن من التبغ الجاف في شاكي

شاكي، 30 يوليو، مصطفى داداشوف، أذرتاج

يتزايد حصاد التبغ يوماً بعد يوم في مزارع مقاطعة شاكي. منذ بداية الموسم، سلم منتجو التبغ ما يصل إلى ألفين طن من التبغ الرطب من نوع "فرجينيا النباتية" إلى مراكز التجهيز العاملة في المنطقة. يتم تجفيف جميع أصناف التبغ المحلية بوضعها مرتباً على الخيط من قبل المنتجين.

أبلغ مركز شاكي للتنمية الزراعية هذل للمراسل الإقليمي لوكالة أذرتاج.

ويشار إلى أنه تم زراعة التبغ على مساحة ألف و108 هكتار في المقاطعة هذا العام. في هذا الموسم، قام مزارعو شاكي بزراعة "فيرجينيا النباتية" على مساحة 598.5 هكتار وأصناف التبغ المحلية على 509.5 هكتار. عموماً، تم إنتاج ألف و750 طن من التبغ الجاف في المقاطعة منذ بداية الموسم. وضع ألف و550 طن من التبغ على الخيط من قبل المنتجين وتم تجفيف 200 طن في مراكز التجهيز. في الوقت الحاضر، هناك 172 حجرة لتجفيف التبغ في محطات إنتاج التبغ ومعالجته في المنطقة.