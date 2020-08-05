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    سرقة مجوهرات تقدر مليون مانات في باكو

    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]

    باكو، 5 أغسطس، أذرتاج

    تلقى فرع ادارة شرطة حي ياسامال للعاصمة باكو رقم 28 بلاغا في 4 اغسطس يفيد سرقة مجوهرات تقدر مليون مانات داخل خزنة عن طريق كسرها باحدى منازل تقع في الحي.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن فرق البحث والتحري سارعت في التعامل مع الحادث مما اسفر خلال مدة قصيرة عن تحديد مشتبه به مدعو ت. رحيملي عريف صاحب المنزل وتم توقيفه من قبل عناصر الشرطة في الحال واتضح التحقيق الاتبدائي معه انه باع ما سرق من المجوهرات وسائر المصنوعات من الاحجار الكريمة لساكن محافظة جويتشاي أ. سلمانوف مقابل 75 الف دولار.

    واعتقل سلمانوف هو الاخر في ذمة التحقيق.

    ويجري التحقيق الشامل مع الحادث.

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