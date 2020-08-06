جليل اباد، 6 أغسطس، أذرتاج نشب حريق في اراض غابوية بمحافظة جليل اباد. قالت الناطقة باسم وزارة الطوارئ جولتشين مهدييفا لمراسلة أذرتاج إن طواقم الاطفاء للجهاز الحكومي للحماية من الحريق سارعت الى التعامل مع الحادث ويجري اتخاذ تدابير لإخماد الحريق حاليا.

AZERTAG.AZ : نشوب حريق في اراض غابوية بمحافظة جليل أباد

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