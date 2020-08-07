حريق في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين
AzerTAg.az
٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥:٤٠]
سومغايت، 7 أغسطس، أذرتاج
نشب حريق في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين.
قالت وزارة الطوارئ إن طواقم الاطفاء للجهاز الحكومي للحماية من الحريق تمكنت من التصدي لانتشار الحريق الى اراض واسعة.
قالت الناطقة باسم وزارة الطوارئ لمراسلة أذرتاج إن الحريق حوصرت وتجري حاليا اعمال اخماد الحريق تماما.
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