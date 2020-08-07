سومغايت، 7 أغسطس، أذرتاج اخمد حريق نشب في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين التابع للاتحاد الانتاجي "اذر كيمياء" لشركة النفط الوطنية الاذربيجانية سوكار في شارع صمد فورغون بمدينة سومغايت. قالت الناطقة باسم وزارة الطوارئ لمراسلة أذرتاج إن الحريق طواقم اطفاء الحريق التابعة للوزارة تصدوا للحريق.

AZERTAG.AZ : اخماد حريق ناشب في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين

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