  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    اخماد حريق ناشب في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين

    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٥‎٣]

    سومغايت، 7 أغسطس، أذرتاج

    اخمد حريق نشب في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين التابع للاتحاد الانتاجي "اذر كيمياء" لشركة النفط الوطنية الاذربيجانية سوكار في شارع صمد فورغون بمدينة سومغايت.

    قالت الناطقة باسم وزارة الطوارئ لمراسلة أذرتاج إن الحريق طواقم اطفاء الحريق التابعة للوزارة تصدوا للحريق.

    AZERTAG.AZ :اخماد حريق ناشب في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ٠٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٠]
    حريق في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين
    ٠٦.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٢٧]
    نشوب حريق في اراض غابوية بمحافظة جليل أباد
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٤٤]
    الداخلية: توقيف 34 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ٠٥‎.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٩]
    سرقة مجوهرات تقدر مليون مانات في باكو
    اخماد حريق ناشب في مصنع سومغايت للإيثيلين البولي اثيلين