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    الكشف عن روضة اطفال ناشطة سرا خارقة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص في باكو

    ٠٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٢:١٩]

    باكو، 8 أغسطس، أذرتاج

    كشف عن روضة اطفال ناشطة سرا غير مشروع خارقة قواعد نظام الحجر الصحي الخاص لدى شقة سكنية في العنوان شارع اخوة علي بيكوف رقم 42 شقة 9 بحي صبائل للعاصمة باكو.

    قالت وزارة الداخلية في بيان إن موظفي ادارة شرطة صبائل برفقة زملائهم في فرع ادارة الشرطة رقم 8 اتجهوا الى العنوان المذكور اثر تلقي البلاغ واتضح عند تفتيش الشقة أن مقيميها سفر علي ميكائيلوف وزوجته يكانه ميكائيلوفا نظما روضة اطفال فيها خارقين خرقا صارما قواعد الحجر الصحي الخاص.

    وجدير بالذكر أن صاحبي الشقة ابلغا في البداية عند رؤيتهما موظفي الشرطة انهما غير مشغولين بهذه الفعالية حتى حاولا الافلات من المسؤولية عنها باخفاء قاصرين كانوا في الشقة في غرفة الحمام. بيد أن سفر علي ميكائيلوف ويكانه ميكائيلوفا اعترفا بمخالفة قانونية ارتكباها امام أدلة لن تدحض سردها موظفو الشرطة.

    وعند تفتيش الشقة عثر على 7 قاصرين وسلموا الى ابويهم. وتم توقيف صاحبي روضة الاطفال وذهب بهما الى ادارة الشرطة. وحررت محاضر بحقهما بالمادة ذات الصلة لقانون المخالفات الادارية مع الانذار الشديد وتم تغريم كل واحد منهما قدر 400 مانات.

    وما استطاع الذين خاطروا صحة اولادهم من الابوين الافلات من المسؤولية ايضا. وحررت محاضر بحق الاشخاص الذين ارسلوا اولادهم الى روضة الاطفال الناشطة غير مشروع محاضر وغُرّموا ايضا.

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