جبن ماعز "سانين" بطعم آيس كريم ريبورتاج من مزرعة الماعز في إيميشلي

إيميشلي، 10 أغسطس، أذرتاج

بدأت مزرعة الماعز من نوع "سانين" (Saanen) في إيميشلي في إنتاج جبن بطعم الآيس كريم.

تفيد أذرتاج أن مزرعة ماعز "سانين" التي أقيمت في إيميشلي تنتج الجبن بالفعل. الميزة الخاصة لهذا الجبن هو طعم الآيس كريم.

يقول المدير التنفيذي للمزرعة تورال ناقييف إن مزرعة الماعز التي تم إنشاؤها قبل عام في منطقة إيميشلي، يجري تطويرها لإنتاج الألبان. لقد تم بالفعل تحقيق عدد من النجاحات في هذا المجال. أولاً، تكاثرت الماعز التي أحضرت إلى المزرعة. تم بيع معظم الجداء واستخدم الباقي لتوسيع المزرعة.

حالياً، تقوم المزرعة بتربية 400 ماعز. كما يتم بناء ورشة الحلب في المزرعة. في الأيام القادمة، سيتم استبدال الحلب اليدوي بالحلب الآلي. لهذا الغرض أنشئت محطة تتكون من 49 قسم للحلب في المزرعة.

يقول تورال ناقييف إنه من الممكن الحصول على ما مجموعه 200 لتر من الحليب يومياً من الماعز في المزرعة. تنتج المزرعة نوعين من الجبن من هذا الحليب الذي يحتوي على نسبة دهون تبلغ حوالي 4%. أحدهما يسمى جبن "تراكمة" الذي يتم الحصول عليه من الحليب الخام عن طريق التخمير. الآخر هو الجبن الاسباني المبستر. يؤثر العدد المحدد من حليب ماعز "سانين" الذي يعتبر الأول في العالم على منتجي الجبن. من السمات الرئيسية التي تميز الجبن المنتج هذا هو طعم الآيس كريم. في الوقت نفسه، جبن الماعز "سانين" أبيض اللون.

يقول تقني إنتاج الجبن في المزرعة إسماعيل عساييف إنه بعد إنتاج الجبن، يتم الاحتفاظ به في 12 % من المياه المالحة لمدة يوم ثم يتم جمعه في حاويات. يباع الجبن في غضون 25-40 يوماً بعد النضج الكامل. يتم تخزين الجبن في المياه المالحة لأن هذه العملية تقضي على الجراثيم المحتملة وتضيف نكهة إليها.