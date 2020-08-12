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    مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء 5 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية

    ١٢.٠٨.٢٠٢٠ [١٥‎:٢٤]

    باكو، 12 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 30 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 8 جريمة ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 14 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 5 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماته القانونية المدنية.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت 5 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 16 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة الأسلحة والمعدات لها حيازة غير شرعية.

    وألقي القبض على 45 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :مقتل 5 أشخاص وإصابة 4 آخرين جراء 5 أحداث مرورية على نطاق الجمهورية
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