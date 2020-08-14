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    الداخلية: توقيف 10 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين

    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]

    باكو، 14 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 19 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 3 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 19 متهما مطلوبا بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 10 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين.

    ووقع حادث مروري على نطاق الجمهورية ما أدى إلى مقتل شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 14 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة أسلحة والمعدات العسكرية غير مصرح بحملها.

    وألقي القبض على 26 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: توقيف 10 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
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