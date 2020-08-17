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    وزارة الداخلية: توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي

    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]

    باكو، 17 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    تم كشف ملابسات 27 حادثا جنائيا في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت وكالة أذرتاج نقلا عن المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 7 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    كما أسفرت علميات البحث والتحري الفورية كذلك عن توقيف 4 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي بما فيهم 3 أشخاص تهربوا من تنفيذ التزاماته القانونية المدنية.

    وأضافت أن الطرق البرية شهدت حادثين مروريين على نطاق الجمهورية مما أدى إلى مقتل 5 أشخاص وإصابة شخص.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 17 حادثا متعلقا بالمخدرات.

    وألقي القبض على 32 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :وزارة الداخلية: توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي
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