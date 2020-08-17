حرس الحدود الاذربيجاني: احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات القادمة من إيران

باكو، 17 أغسطس، أذرتاج

في 17 أغسطس، تم إحباط تهريب كمية كبيرة من المخدرات من جمهورية الإسلامية الإيرانية إلى جمهورية أذربيجان عبر حدود الدولة في منطقة دورية مفرزة "لانكران" الحدودية لجهاز حرس الحدود بالقرب من قرية سيم بمقاطعة ستارا.

أفاد المكتب الصحفي لجهاز حرس الحدود لوكالة أذراتاج أن المخالفين للحدود استغلوا الطقس المظلم والضبابي وألقوا المواد المهربة في مكان وقوع الحادث وهربوا إلى جمهورية الإسلامية الإيرانية نتيجة ملاحقتهم من قبل حرس الحدود.

أثناء فحص الموقع عثر على 1 كيلوغرام و930 جرام هيروين و1 كيلوغرام و500 غرام من الميثامفيتامين و6 كيلوغرامات و990 غرام من أفيون و1 كيلوغرام و25 غرام من المخدرات الشبيهة بالحشيش و2 كلوغرامين و500 غرام من "الميثودون 40" و20 قرصاً من "كلونوزيبام" و 40 قرصاً من "زولبيديم" وهما من مؤثرات نفسية وكما عثر على 5 مراهم من مادة اردين و 5 ادوية كلوبيتاسول.

تواصل التحريات والتحقيقات بخصوص الواقع.