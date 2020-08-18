الداخلية: القبض على 24 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة

باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

كشفت ملابسات 24 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

وقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين وإصابة آخر.

وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 18 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة الأسلحة والعتاد العسكري حيازة غير مشروعة.

وألقي القبض على 36 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.