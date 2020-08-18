  • الرئيسية
    • / مجتمع

    مجتمع


    الداخلية: القبض على 24 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة

    ١٨.٠٨.٢٠٢٠ [١٤:٠٦]

    باكو، 18 أغسطس / آب، (أذرتاج)

    كشفت ملابسات 24 حادثا جنائيا ارتكبت الأمس في عمليات فورية أقيمت دون تأخر إثر تلقي الأجهزة المعنية بلاغات في وقوعها.

    أفادت أذرتاج عن بيان وزارة الداخلية أن أجهزة إنفاذ القانون ضمنت كشف ملابسات 9 جرائم ظلت عالقة منذ وقوعها.

    وقع حادثان مروريان على نطاق الجمهورية مما ادى الى مقتل شخصين وإصابة آخر.

    وكشفت عمليات خاصة أقامتها أجهزة إنفاذ القانون عن 18 حادثا متعلقا بالمخدرات وحادثين متعلقين بحيازة الأسلحة والعتاد العسكري حيازة غير مشروعة.

    وألقي القبض على 36 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة.

    AZERTAG.AZ :الداخلية: القبض على 24 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة
    © یجب الاستناد بالارتباط التشعبي (hyperlinks) إلى أذرتاج في حالة استخدام الأخبار
    في حالة وجود خطأ في النص نرجوكم ارساله الينا من خلال استخدام ctrl + enter بعد تحديده

    الاتصال بالمؤلف

    * املأ الحقول المشار إليها برمز

    الأحرف المشار إليها آنفا
    المزيد...
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [٢٣:٣٠]
    حرس الحدود الاذربيجاني: احباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات القادمة من إيران
    ١٧.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٤٩]
    وزارة الداخلية: توقيف 5 متهمين مطلوبين بمختلف مواد القانون الجنائي
    ١٤.٠٨.٢٠٢٠ [١٦:٣٠]
    الداخلية: توقيف 10 أشخاص كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    ١٣.٠٨.٢٠٢٠ [١٣:٤٧]
    الداخلية: توقيف 15 شخصا كانوا مطلوبين بصفتهم مدينين
    الداخلية: القبض على 24 متهما بارتكابهم جرائم مختلفة