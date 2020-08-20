يتوقع إنتاج أكثر من 26 ألف طن من القطن في بيلقان هذا العام

بيلقان، 20 أغسطس، أذرتاج

تجري الأعمال الزراعية الأخيرة في مزارع القطن في مقاطعة بيلقان.

صرح مركز التطوير الزراعي الحكومي في بيلقان لوكالة أذرتاج أنه في عام 2020 تمت زراعة القطن على مساحة 3200 هكتار من قبل شركة Azerpambig المساهمة و3888.7 هكتار من قبل MKT Istehsalat Kommersiya المساهمة و820 هكتار من P-Agro المساهمة بموجب العقد وكذلك 8743.7 هكتار بما في ذلك 835 هكتار في مزرعة الابتكار. بغية ضمان المحصول الوفير تم اتباع قواعد الزراعة التقنية في الحقول بشكل منتطم وصحيح وتم اعتماد الزراعة بين الصفوف والمكافحة الكيميائية في الوقت المناسب للأعشاب الضارة والآفات وتزويد النباتات بالأسمدة المعدنية ومياه الري في الوقت الأمثل. نتيجة لذلك، تم الحصول على أداء جيد ونمت شجيرات القطن. هذا يدل على أن الإنتاج سيكون وفيراً.

في الوقت الحاضر، يجري تنفيذ أعمال الزراعة الأخيرة في حقول القطن، وتتم تروية النباتات بمياه الري لتكوين لوزة القطن. في الوقت نفسه، تجري الاستعدادات لجني القطن والتي ستبدأ في غضون أسابيع قليلة. ستشارك 45 آلة حاصدة للقطن في جني القطن في المقاطعة. جميع المعدات، بما في ذلك الجرارات والمقطورات، جاهزة للجني. ومن المتوقع أن يتم إنتاج أكثر من 26 ألف طن من القطن في المقاطعة هذا الموسم.